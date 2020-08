The Handmaid's Tale 4: data d'uscita, cast e trama della serie con Elisabeth Moss

Prima con il romanzo di Margaret Atwood e poi con la serie distopica con protagonista Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale ha stravolto il suo pubblico affrontando una moltitudine di temi più che attuali, sempre unendo grinta e brutalità narrativa ad un reparto tecnico invidiabile. Ecco dunque tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione in arrivo.

Originariamente prevista per l'autunno 2020, a causa del Covid la produzione ha dovuto sospendere i lavori, tanto da far slittare la data d'uscita al 2021 e purtroppo la data d'uscita precisa non è ancora stata rivelata. Tutto dipenderà dall'andamento della curva dei contagi negli Stati Uniti.

"Avevamo iniziato le riprese da due settimane quando sono state riprese, quindi non abbiamo avuto molto di girare", ha dichiarato la Moss a Deadline. "I nostri sceneggiatori stanno lavorando attivamente, ovviamente continuando a scrivere ognuno nella propria casa, quindi sì, siamo ancora attivi".

La quarta stagione di The Handmand's Tale, contrariamente alle ultime due, non sarà composta da 13 episodi bensì da 10, scelta che secondo il produttore esecutivo Bruce Miller "gioverà alla creatività della serie".

Attenzione! Di seguito troverete importanti spoiler sugli eventi della terza stagione!

Dopo il finale al cardiopalma che ha visto il disperato e fallito tentativo di June Osborne/ Difred di salvare quasi 100 bambini dalle sevizie del regime dittatoriale, le prime immagini di The Handmaid's Tale 4 hanno anticipato grandi novità e sconvolgimenti. Gilead è sull'orlo di un colpo di stato e il già fragile equilibrio della nazione sta per cadere al grido di libertà e rivoluzione, di cui ovviamente Difred sarà un'attiva sostenitrice. Intanto, per i Waterford la situazione non è delle migliori e Fred (Joseph Fiennes) e Serena (Yvonne Strahovski) stanno per essere processati per crimini di guerra, i cui sviluppi verranno affrontati però nella Stagione 4.

Molto più roseo sembra invece il futuro della serie, nonostante non ci siano ancora state conferme dall'emittente, sembra che la quarta stagione di The Handmaid's Tale non sarà l'ultima. Le possibilità narrative sono infatti molteplici e a dare nuova linfa ai personaggi sarà il romanzo sequel di The Handmaid's Tale, nelle librerie dallo scorso settembre, che riprenderà la storia dopo un salto di 15 anni.

Nei prossimi capitoli assisteremo inoltre al debutto alla regia di Elisabeth Moss, che dirigerà l'episodio 4x03 e, secondo l'attrice, l'unica sfida che le si para davanti è il dover "lavorare con una protagonista incredibilmente esigente".