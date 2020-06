The Handmaid's Tale 4: sangue e ribellione nel primo trailer con Elisabeth Moss

Il primo trailer di The Handmaid's Tale 4 è arrivato e apre le porte ad una ribellione senza precedenti: Offred e le altre Ancelle sono stanche delle violenze e dei soprusi quotidiani cui sono sottoposte e sarà proprio la protagonista interpretata da Elisabeth Moss e guidare la rivolta.

Nel player in alto troverete le prime immagini di The Handmaid's Tale 4, che si mescolano con alcuni momenti del finale della terza stagione: fate quindi attenzione perché da qui in poi potreste incontrare alcuni spoiler.

Elemento conduttore dei quasi 2 minuti di video è il colore rosso, che a turno è metafora del sangue versato, delle violenze subite, ma soprattutto dell'ardente desiderio di libertà di June Osborne e delle altre donne come lei costrette ad una vera e propri schiavitù.

Nel precedente finale di stagione abbiamo visto Offred tentare la fuga in volo verso il Canada con un gruppo di bambine, ma purtroppo il piano naufraga quando viene colpita all'addome da un colpo di pistola. Adesso la ritroviamo più agguerrita che mai e in pochi secondi viene anticipato il crollo dell'ordine e della struttura sociali di Gilead: l'hype è palpabile e la battaglia finale sembra più vicina che mai.

Purtroppo dovremo attendere il 2021 per scoprire cosa accadrà in the Handmaid's Tale 4 e a darci nuove preziose informazioni su the Handmaid's tale 4 è proprio Elisabeth Moss, che stamani ha aggiornato i fan sullo stato di lavorazione della serie.