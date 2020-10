The Handmaid's Tale, le ancelle sono il simbolo della protesta contro Amy Coney Barrett

Un gruppo di manifestanti vestite come le ancelle rosse di The Handmaid’s Tale si sono riversate all'esterno della Corte Suprema per protestare contro la nomina di Amy Coney Barrett, il giudice che dovrebbe prendere il posto della defunta icona femminista e progressista Ruth Bader Ginsburg.

In molti temono che la nomina di un giudice così fortemente conservatore, possa mettere a rischio gli equilibri già fragili degli Stati Uniti in materia di aborto, assistenza sanitaria, e immigrazione e così, le vittime dei soprusi e delle violenze di Gillead sono diventate un simbolo di protesta contro qualsiasi forma di prevaricazione imposta dalle alte sfere politiche.

Come ricorderete nell'adattamento Hulu di The Handmaid’s Tale le donne vengono private dei loro diritti e usate come mezzo di riproduzione in una tragica America distopica. La società totalitaria costringe le donne fertili, note come ancelle, a indossare abiti rossi per sottolineare il loro ruolo di portatrici di figli nel mondo.

Le ancelle e i loro abiti rossi sono già state utilizzate come simbolo di protesta in altre occasioni in tutto il mondo. Dopo la morte di Ginsburg il mese scorso, i manifestanti si sono riuniti davanti alla Corte Suprema dopo che il presidente Donald Trump ha scelto Barrett come nuovo giudice. Le persone hanno indossato l'abito rosso anche durante le proteste sui diritti delle donne in Polonia e nei Paesi Bassi e durante le udienze della magistratura sulle proposte pro aborto in Kentucky e Missouri di quest'anno. Intanto vi ricordiamo che è stato diffuso il primo il trailer di The Handmaid’s Tale 4 e che, questa stagione sarà ancora più accesa delle precedenti. Non sappiamo ancora di preciso quando andrà in onda, dopo i continui rinvii della produzione. The Handmaid's Tale 4 arriverà quasi certamente per la metà del 2021.