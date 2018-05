The Handmaid's Tale, anche la terza stagione andrà in onda su TimVision

The Handmaid's Tale è stata rinnovata per una terza stagione, in esclusiva per l'Italia sempre su TIMVISION. E stasera è in arrivo un nuovo episodio, a meno di 24 ore dagli USA.

"The Handmaid’s Tale”, la serie tv targata MGM Television ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, è stata rinnovata per una terza stagione, che arriverà in esclusiva per l’Italia nel 2019 sempre su TIMVISION.

La seconda stagione - attualmente disponibile sulla piattaforma con un nuovo episodio ogni giovedì, a meno di 24 ore dagli USA - è focalizzata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il suo bambino dalle terribili atrocità del regime di Gilead, lo Stato totalitario, militarizzato e misogino che ha trasformato le donne in oggetti di proprietà del regime, privandole di qualsiasi diritto. Da domani sarà disponibile il terzo episodio, che vedrà anche l’arrivo della madre di Difred, interpretata da Cherry Jones (Emmy come “Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica” per il ruolo di Allison Taylor in 24, American Crime, Black Mirror, Transparent), una femminista convinta che fino ad ora era stata solamente nominata in alcuni flashback.

“The Handmaid’s Tale” ha riscosso globalmente un successo di critica e di pubblico testimoniato anche dai numerosissimi premi ricevuti. Dagli 8 Emmy Awards - tra cui spiccano “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista” per l’interpretazione di Elisabeth Moss, passando per i 2 Golden Globe nelle categorie “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista in una serie drammatica” sempre per Elisabeth Moss, fino ai 2 TCA Awards (“Miglior programma dell’anno” e “Miglior Drama”) e i 3 Critics’ Choice Awards (“Miglior drama”, “Miglior attrice protagonista” ad Elisabeth Moss e “Miglior attrice non protagonista” ad Ann Dowd)."