The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss: 'Ho scelto questo ruolo per un motivo particolare'

Dopo l'annuncio del rinnovo per una sesta ed ultima stagione di The Handmaid's Tale di qualche settimana fa, l'attrice protagonista Elisabeth Moss ha raccontato il perché ha scelto di prendere parte alla serie televisiva statunitense, in onda già dal 2017.

Basata sul romanzo distopico del 1985 Il racconto dell'ancella dell'autrice canadese Margaret Atwood, The Handmaid's Tale ha portato brillantemente sul piccolo schermo il regime teocratico totalitario di Gilead ( situato lì dove un tempo erano gli Stati Uniti d'America), in cui le donne sono ridotte a mera funzione degli uomini, indipendentemente dalla loro condizione sociale. La donna, infatti, è utile solo alla riproduzione, in un mondo in cui il tasso di infertilità è aumentato spaventosamente.

Protagonista del racconto è June Osborne, ribattezzata Difred (ossia "di proprietà di Fred") ed interpretata dall'attrice americana Elisabeth Moss, che in una recente intervista ha raccontato, divertita, il vero motivo dietro il 'sì' che le ha permesso di prendere parte alla fortunata serie tv: " In realtà stavo pensando di non farlo e poi mi hanno parlato di un attrice che stavano pensando di scegliere...Ed era un'attrice che mi piaceva, e mi sono detta: 'no, diavolo...non c'è modo che lei abbia la possibilità di fare questo'. Ed è questo che alla fine mi ha spinto a dire di sì: la concorrenza".

Insomma, dietro alla scelta di accettare il ruolo di June non c'è stato altro che semplice fastidio. Quel sentimento più che umano che la Moss avrebbe provato nel vedere un'altra persona nel ruolo che le era stato proposto. Piuttosto che lasciarlo a qualcun altro, lo ha accettato lei...e per fortuna aggiungiamo noi.

Con The Handmaid's Tale in dirittura di arrivo, un nuovo progetto vedrà impegnata l'attrice nel prossimo futuro. Elisabeth Moss, infatti, sarà la protagonista di The Veil, nuova serie creata da Steven Knight per FX e Hulu.