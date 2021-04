The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss: "La quarta stagione manterrà le promesse"

Mancano pochi giorni all'uscita della quarta stagione di The Handmaid's Tale, e in una recente apparizione in tv la protagonista Elisabeth Moss ha anticipato ciò che c'è da aspettarsi dai nuovi episodi. La trentottenne attrice di Mad Men è stata ospite mercoledì del Tonight Show con Jimmy Fallon, e si è naturalmente dilungata sulla serie.

In Italia vedremo The Handmaid's Tale 4 in esclusiva su TimVision dal 29 aprile, a 24 ore di distanza dalla messa in onda negli Stati Uniti. "Sento che abbiamo costruito qualcosa nelle scorse tre stagioni che giustamente deve avere in qualche modo un compimento, e penso che lo faremo in questa stagione, la quarta" ha spiegato Elisabeth Moss.

La sua June continuerà a lottare, come si vede anche nel trailer della quarta stagione di The Handmaid's Tale. Nei nuovi episodi, ha continuato l'attrice, "In un certo senso manteniamo molte delle promesse che abbiamo fatto negli ultimi tre anni, e possiamo davvero vedere non solo June, ma molti altri personaggi spingersi dove non erano mai arrivati prima e cambiare drammaticamente. Ed è una grandissima stagione, che ovviamente abbiamo scelto di girare in piena pandemia."

La stessa Elisabeth Moss dirige tre episodi della nuova stagione di The Handmaid's Tale. "Avevo scelto l'episodio 3 per il mio esordio alla regia prima del Covid, e avevo iniziato a girarlo. Poi abbiamo chiuso per sei mesi, e all'improvviso, oltre a quell'episodio, ne ho fatti altri due, l'8 e il 9. Se i registi, finito il lavoro, dovevano andare via e non volevano stare in quarantena per due settimane, qualcuno doveva dirigerli."