The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss rivela: 'Dirigerò anche altri episodi'

La quarta stagione di The Handmaid's Tale è in fase di produzione, e la star della serie Hulu . Tuttavia, non si tratterà solo di una tantum... Elisabeth Moss farà il suo debutto dietro la cinepresa.

Durante una recente intervista, l'attrice vincitrice di due Premi Emmy e due Golden Globe Elisabeth Moss ha parlato della sua esperienza da regista per la prossima stagione di The Handmaid's Tale, ribadendo quanto entusiasta sia dell'opportunità ricevuta.

"Avere l'opportunità di stare in cabina di regia per questa stagione è stato un vero dono, ho realizzato un desiderio che non pensavo si sarebbe avverato. Era già dai tempi della terza stagione che cercavamo di fare in modo che accadesse, ma è sempre difficile per i protagonisti di uno show poter dirigere degli episodi. Alla fine, quest'anno ci siamo riusciti, e sono così grata e onorata per questo. Mi sono divertita anche più di quanto pensassi, ed è stato ancor più appagante e interessante di quanto mi aspettassi. E, ovviamente, impegnativo".

"Ho sempre avuto il massimo rispetto per i registi, ricoprono un ruolo che ho sempre ritenuto tra i più importanti, almeno per me in qualità di attrice, e dopo questa esperienza il mio rispetto per loro è arrivato alle stelle. Devono pensare a così tante cose, hanno delle responsabilità assurde. E davanti a coloro che riescono così bene nel loro lavoro, non posso che inchinarmi" ha continuato Moss, rivelando anche un piccolo scoop "Ma è stato davvero incredibile e, a dire il vero, qualcosa che non ho ancora rivelato è che io ho diretto il terzo episodio della stagione, ma mi hanno proposto di dirigerne altri due, l'ottavo e il nono. Immagino voglia dire che ho fatto un buon lavoro, quindi è stato piuttosto entusiasmante".

E chissà che non possa accadere di nuovo per la già annunciata quinta stagione di The Handmaid's Tale...