The Handmaid's Tale: La lotta di June continua nel trailer della quarta stagione

Dopo aver scoperto la data di uscita italiana di The Handmaid's Tale 4, vediamo il nuovo trailer dedicato alla quarta parte della serie prodotta da Hulu e incentrata sul famoso romanzo di Margaret Atwood.

Trovate il video in calce alla notizia, caricato nel canale YouTube ufficiale di Hulu e che ci permette di vedere alcune scene che andranno in onda durante le puntate della quarta stagione di The Handmaid's Tale. Durante la stagione precedente abbiamo potuto assistere alla fuga di June e di diversi bambini dalla società distopica di Gilead, nonostante la sua ferita la protagonista con il volto di Elisabeth Moss è decisa ad attaccare i suoi avversari e a vendicarsi di Serena e Fred Waterford.

Le puntate inedite faranno il loro debutto su Hulu il prossimo 28 aprile, mentre saranno disponibili in Italia a partire dal giorno dopo, nel catalogo di TimVision, mentre il network televisivo ha già confermato che nei mesi successivi sarà al lavoro sulla quinta stagione, che potrebbe essere pronta per la visione nel 2022. Molti dei numerosi fan si chiedono se quelle puntate saranno la parte conclusiva di The Handmaid's Tale, ma per ora il creatore non ha ancora confermato la notizia. Oltre alla protagonista, nel cast degli episodi ritroveremo Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Max Minghella e molti altri.