The Handmaid's Tale, Mckenna Grace entra nel cast della quarta stagione

Dopo lo stop alla produzione dovuto al lockdown, l'uscita della quarta stagione di The Handmaid's Tale è stata rinviata al 2021. Tra le novità, come abbiamo appreso negli ultimi giorni, c'è l'ingresso nel cast della giovanissima Mckenna Grace, già vista in The Haunting of Hill House.

Nella serie horror targata Netflix McKenna Grace, quattordici anni, ha interpretato la versione più giovane di Theodora Crain, il personaggio di Kate Siegel. In The Handmaid's tale, invece, sarà, stando a quanto riporta Deadline, "la Moglie adolescente e molto intelligente di un Comandante molto più grande, che governa la casa e la fattoria con sicurezza."

L'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram la notizia del suo ingaggio per la serie distopica tratta dal romanzo di Margaret Atwood, commentando con uno dei motti di Gilead: "Sia benedetto il frutto."

La carriera della giovanissima McKenna Grace è già piuttosto ricca di ruoli importanti: ha fatto parte del cast di Le terrificanti avventure di Sabrina e ha recitato al cinema in Captain Marvel e Tonya. Nel 2021 la vedremo in Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, insieme a Carrie Coon, Paul Rudd e Finn Wolfhard di Stranger Things.

La produzione di The Handmaid's tale è ricominciata a Toronto da un paio di settimane. "Questo show è la mia vita, e il cast e la troupe sono la mia famiglia" ha scritto su Instagram la protagonista Elisabeth Moss, che interpreta June. Nella quarta stagione della serie assisteremo anche all'evoluzione di zia Lydia.