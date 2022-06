The Handmaid's Tale: le nuove foto svelano la data d'uscita della stagione 5

The Handmaid’s Tale sta per tornare e con le prime foto ufficiali della serie distopica con protagonista Elisabeth Moss, Hulu ha finalmente annunciato la data d'uscita dei primi due episodi della stagione 5.

Lo show ispirato al romanzo di Margaret Atwood farà il suo debutto il prossimo 14 settembre, e ci ritroveremo di nuovo a fare i conti con i tormenti di June, costretta ad affrontare le conseguenze della morte del Comandante Waterford. Ormai rimasta vedova invece, Serena cercherà di farsi largo in Canada dove ormai l'influenza di Gilead è divenuta sempre più grande.

Nelle immagini che trovate in calce alla notizia, vedete appunto queste due donne contrapporsi, June vestita di bianco con sguardo serioso, quasi di sfida, e Serena, bardata a lutto, vestita di nero ma sorridente.

In The Handmaid's Tale 5 mancherà Alexis Bladel, una delle protagoniste storiche di questo show insomma, ha deciso di lasciare la produzione. Le motivazioni di questa scelta sono ancora poco chiare, considerando che l'attrice proprio grazie al suo ruolo di Emily/Ofglen ha vinto anche un Emmy nella categoria Best Guest Drama.

Per quanto riguarda il rilascio italiano di Handmaid's Tale 5 invece, non vi sono ancora notizie ufficiali. Con tutta probabilità la serie di Bruce Miller farà parte del catalogo di Tim Vision e successivamente entrerà a far parte anche di quello di Prime Video come avvenuto per le stagioni precedenti.