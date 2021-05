The Handmaid's Tale, il nuovo episodio non piacerà ai fan di una coppia

Quando si comincia a provare empatia per una coppia protagonista di una serie si rischia di andare incontro a cocenti delusioni: la storia del piccolo schermo è piena zeppa di amori finiti decisamente male e, in tal senso, anche The Handmaid's Tale non sembra dover fare eccezione. Ma di chi stiamo parlando?

Come molti di voi (soprattutto coloro che già hanno recuperato i nuovi episodi di The Handmaid's Tale presenti su Timvision) avranno intuito ci riferiamo alla coppia formata da June e Nick, la cui storia travagliata e altalenante ha saputo emozionare buona parte dei fan dello show, al punto da far sperare a costoro che mai June si riunisse al marito Luke.

Speranze disattese proprio da questo sesto episodio della quarta stagione, nel quale vediamo June riuscire finalmente a fuggire per ricongiungersi con Luke: quest'ultimo, a onor del vero, sembra aver accolto con gioia il ritorno della sua compagna, nonostante l'infinito rimuginare di June su quanto il marito potesse accettare la sua comparsa dopo la perdita della figlia Hannah.

I due, insomma, sembrano effettivamente voler tentare di ricostruire la loro relazione: ciò significa dunque che dobbiamo dire addio alle speranze di vedere June e Nick insieme? Lo scopriremo solo nei prossimi episodi. Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere sulla quarta stagione di The Handmaid's Tale.