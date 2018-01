The Handmaid's Tale: primo trailer per l'attesa seconda stagione!

Hulu ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale della seconda stagione di, la serie rivelazione di Hulu conprotagonista.

Lo sceneggiatore Bruce Miller ha dichiarato in un’intervista per Entertainment Weekly: “Il più grande ostacolo a questa seconda stagione era la prima. Si era come intimiditi, ma a un certo punto non puoi passare tutto il tempo a fare certi pensieri. Invece, devi ricordarti e concentrarti sul come si racconta una bella storia”. Di seguito potete visualizzare le prime immagini della serie.

The Handmaid’s Tale, la serie tv targata MGM Television ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella) e vincitrice di 8 Emmy Awards, tornerà con la sua seconda stagione ad aprile 2018 in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMVISION a meno di 24 ore dalla messa in onda negli USA.

La seconda stagione sarà incentrata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il suo bambino dalle terribili atrocità del regime di Gilead, lo Stato totalitario, militarizzato e misogino che ha trasformato le donne in oggetti di proprietà del regime, privandole di qualsiasi diritto. “Gilead è dentro di te”, uno dei motti preferiti di zia Lydia, si manifesterà in tutta la sua potenza in questo secondo capitolo. Difred, le ancelle e tutti i principali protagonisti saranno costretti definitivamente a combattere o soccombere a questa oscura verità.