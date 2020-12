The Handmaid's Tale, la quinta stagione sarà l'ultima? Ecco la risposta di Bruce Miller

Durante l'Investor Day 2020 di Walt Disney Company è stato confermato l'arrivo di una quinta stagione di The Handmaid's Tale, ma ora ci si chiede se questa sarà anche l'ultima. A tal proposito, ecco qual è stata la risposta di Bruce Miller, il creatore della serie Hulu.

"So a che punto sono con la storia, e credo davvero che stiamo raggiungendo un punto di svolta, ma se questo conduca o meno alla fine dello show, non lo so" ha affermato Miller in un'intervista con l'Hollywood Reporter "Devo dire che avrei avuto delle idee molto diverse prima della pandemia".

"Voglio dire, ne abbiamo parlato con Lizzie [Elisabeth Moss] e con gli sceneggiatori, abbiamo discusso a lungo di dove siamo diretti, ma credo davvero che dopo quest'anno ci stia voler rivalutare il tutto. Mi è sembrato il momento giusto per riconsiderare ciò stavamo pensando, semplicemente perché il mondo della storia si è davvero aperto a nuove possibilità, influenzato dal fatto che il nostro mondo è cambiato così tanto" spiega ancora.

The Handmaid's Tale, dopotutto, non sarebbe l'unico show scandito dal contesto e dalla condizione sociale in cui ci troviamo ormai da quasi un anno a questa parte, e sebbene per show come Grey's Anatomy sia forse più semplice incorporare la pandemia nelle proprie storyline, anche il mondo ispirato dall'opera di Margaret Atwood potrebbe benissimo cogliere la palla al balzo e modificarsi di conseguenza, non necessariamente in modo diretto come farebbe un medical drama, ma mostrandone in segni in tanti modi diversi.

Resterà da vedere cosa avverrà davvero in futuro, e cosa riserva questo al Racconto dell'Ancella.