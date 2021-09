The Handmaid's Tale, record negativo: mai persi così tanti Emmy in una singola edizione

Lo scorso weekend sono stati nominati vincitore della 73esima edizione degli Emmy, Netflix ha trionfato a tutto spiano, portando a casa ben 44 statuette. Lo stesso non si può dire invece di The Handmaid's Tale che nonostante le molteplici nomination, non è riuscita a portare a casa nemmeno un premio.

Un terribile record negativo quello della serie distopica Hulu che ha ricevuto agli Emmy 2021 ben 21 candidature senza riuscire però ad ottenere nemmeno un singolo riconoscimento. Nella decennale storia di questi premi dedicato all'intrattenimento televisivo, mai uno show ha ottenuto risultati tanto deludenti. In precedenza questo stesso record è stato detenuto da Mad Men che nel 2012 ha ottenuto 17 nomination e nessun premio. E non è forse un caso che anche in questa stessa serie una delle protagoniste sia la stessa Elizabeth Moss che in The Handmaid's Tale interpreta June Osborne?

Per fortuna ci sarà tutto il tempo di rifarsi visto che la serie Hulu è stata confermata per una quinta stagione che sicuramente avrà il compito di rispondere alle molteplici domande rimaste in sospeso dal finale della stagione 4.

Sicuramente la morte di Waterford al termine di The Handmaid's Tale 4 ha lasciato tutti senza parole, eccetto il suo interprete che ormai conosceva da tempo quello che sarebbe stato il destino del suo personaggio.

Voi cosa ne pensate di questo flop di The Handmaid's Tale? Ditecelo nei commenti.