The Handmaid's Tale 4: su TIMVISION i primi 3 episodi, ecco l'incredibile trailer italiano

A sole 24 ore dall'uscita della quarta stagione di Handmaid's Tale, la nuova edizione della serie con protagonista Elisabeth Moss sbarca in Italia su Timvision con i suoi primi 3 episodi. Finalmente avremo modo di scoprire cosa è accaduto a June Osborne dopo il concitato finale della stagione 3.

La serie ispirata al romanzo di Margaret Atwood ha letteralmente conquistato il pubblico con le sue ambientazioni distopiche. Gli Stati Uniti sono ormai diventati il fulcro della dittatura di Gilead, dove la maggior parte delle donne non è più in grado di procreare e le uniche che possono mettere al momento dei bambini sono trattate come delle vere e proprie schiave.

Nel primo episodio della quarta stagione di The Handmaid's Tale ci riporta esattamente li dove ci eravamo fermati. June dopo aver messo in salvo su un aereo circa un centinaia di bambini è stata sparata, ma come ormai è ben chiaro è sopravvissuta anche stavolta. La paladina delle ancelle impenitenti trova rifugio in una fattoria dove viene accudita da una giovane ragazza che cerca di rimetterla in sesto. Naturalmente non mancheranno per lei nuove e pericolosissime sfide, in un mondo in cui la violenza e la prevaricazione sono all'ordine del giorno, e la libertà però sembra essere l'obiettivo da raggiungere ad ogni costo.

Se volete, date uno sguardo alla nostra recensione dei primi 3 episodi di The Handmaid's Tale che sono appena stati rilasciati in Italia su Timvision.