The Handmaid's Tale, rinnovo per la stagione 5 per la serie con Elisabeth Moss su Disney+

Come confermato all'Investor Day di poche ore fa, Hulu ha rinnovato The Handmaid's Tale per la quinta stagione che sarà disponibile su Disney+. Considerato che la quarta stagione arriverà nel 2021, è plausibile pensare che il quinto ciclo di episodi verrà rilasciato nel 2022. In occasione del rinnovo è stato condiviso un video con il cast.

"Siamo molto grati a Hulu e alla MGM che lo show torni per la quinta stagione, e in particolare ai nostri fedeli fan per il supporto. Siamo entusiasti di poter continuare a raccontare queste storie, con il nostro incredibile cast e la troupe, e non vedo l'ora di tornare in onda con la quarta stagione dal prossimo anno" ha dichiarato Bruce Miller, showrunner della serie.



La quarta stagione di The Handmaid's Tale vedrà June (Elisabeth Moss) contrattaccare Gilead ribellandosi correndo dei rischi incredibili che porteranno nuove sfide inaspettate e pericolose. La sua ricerca di giustizia e vendetta minaccia di consumarla e distruggere le sue relazioni più care.

Secondo Elisabeth Moss la serie si concluderà con l'arco narrativo conclusivo di June:"Non dipende da me ma penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che questa è la storia di una donna e non è la storia di Gilead. Stiamo monitorando la sua storia e ci stiamo occupando della sua storia e ad un certo punto si concluderà. Penso che la manterremo come nostra linea guida. Quando sentiremo che quella storia è stata raccontata, allora lo sarà".

La serie è ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood. Lo show ha per protagonista proprio Elisabeth Moss, conosciuta anche per il suo ruolo della serie Mad Men.



Nel cast della quarta stagione anche Mckenna Grace, star di Ghostbusters: Legacy. Scoprite su Everyeye le novità della trama della quarta stagione di The Handmaid's Tale.