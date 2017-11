The Handmaid's Tale: la seconda stagione arriva ad aprile su Tim Vision

: Dopo aver trionfato agli The Handmaid's Tale torna con la seconda stagione a partire da aprile su Tim Vision, a meno di 24 ore dalla messa in onda statunitense.

"“The Handmaid’s Tale”, la serie tv targata MGM Television ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella) e vincitrice di 8 Emmy Awards, tornerà con la sua seconda stagione ad aprile 2018 in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMVISION a meno di 24 ore dalla messa in onda negli USA.

La seconda stagione sarà incentrata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il suo bambino dalle terribili atrocità del regime di Gilead, lo Stato totalitario, militarizzato e misogino che ha trasformato le donne in oggetti di proprietà del regime, privandole di qualsiasi diritto. “Gilead è dentro di te”, uno dei motti preferiti di zia Lydia, si manifesterà in tutta la sua potenza in questo secondo capitolo. Difred, le ancelle e tutti i principali protagonisti saranno costretti definitivamente a combattere o soccombere a questa oscura verità.

“The Handmaid’s Tale”, che in questa seconda stagione sarà articolata su 13 episodi, è reduce dal trionfo agli Emmy Awards 2017, dove si è aggiudicata il ben 8 riconoscimenti, tra cui spiccano “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista” per Elisabeth Moss. Nel cast della serie tv firmata dallo showrunner Bruce Miller, premiato con l’Emmy per la “Miglior sceneggiatura per una serie drammatica”, figurano anche Alexis Bledel (“Miglior attrice guest in una serie drammatica”), Ann Dowd (“Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica”), Yvonne Strahovski (Dexter, Chuck), Joseph Fiennes (Shakespeare in Love, American Horror Story) e Samira Wiley (Poussey in Orange is the new black).

“The Handmaid’s Tale” è prodotta da MGM Television con distribuzione internazionale di MGM."