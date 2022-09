The Handmaid's Tale, la serie rinnovata per la sesta e ultima stagione!

Hulu ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la sesta stagione di The Handmaid's Tale, a soli sei giorni di distanza dalla première della quinta stagione, in programma il prossimo 14 settembre. La stagione 6 sarà anche l'ultima e concluderà definitivamente la storia di June, interpretata da Elisabeth Moss.

Hulu inoltre ha ricordato ai fan che lo showrunner e produttore esecutivo della serie, Bruce Miller, è già impegnato nella creazione di The Testaments, sequel dello show principale, che riprende la trama qualche anno dopo.



"È stato un vero onore raccontare la storia del romanzo rivoluzionario di Margaret Atwood e del suo mondo agghiacciante, e siamo entusiasti di offrire agli spettatori una sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale. Siamo grati a Hulu e MGM per averci permesso di raccontare questa storia e siamo sbalorditi dai nostri incredibili fan per il loro incrollabile supporto, e senza i quali non saremmo mai arrivati a questo punto" ha dichiarato Bruce Miller in una nota. La nuova stagione di The Handmaid's Tale sarà senza Alexis Bledel, che ha abbandonato lo show.



Craig Erwich, presidente ABC Entertainment, Hulu e Disney Branded Television Streaming Originals:"Cinque anni fa circa The Handmaid's Tale ha fatto la storia, vincendo il primo Emmy per uno show di un servizio streaming. Da allora è stato un privilegio lavorare con alcuni dei migliori talenti creativi del nostro settore in questo show [...]".



Scoprite il trailer della stagione 5 di The Handmaid's Tale, la penultima dello show Hulu.