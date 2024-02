The Handmaid's Tale, la sesta stagione non arriverà prima del 2025

Dopo le notizie delle dimissioni dello showrunner di The Handmaid's Tale, arrivano altre novità sulla sesta stagione della serie con Elisabeth Moss. Secondo il presidente del Disney Television Group Craig Erwich che si occupa della programmazione di Hulu, il ritorno della serie è previsto per il 2025.

Inizialmente l'uscita della sesta stagione di The Handmaid's Tale era prevista per il 2024, ma i piani sono stati modificati dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori. La serie Hulu è stata rinnovata nel settembre del 2022, pochi giorni dopo la prèmiere della quinta stagione: la stagione in arrivo il prossimo anno chiuderà definitivamente la storia di June. Le dichiarazioni di Erwich sono in linea con quanto affermato dalla stessa Moss, che durante il press tour del Television Critics Association ha detto ai giornalisti che lo show è al momento "in preparazione".

La quinta stagione ci mostra la vita di June dopo l'omicidio del Comandante Waterford (Joseph Fiennes) e le conseguenze che dovrà affrontare per il suo ruolo nell'assassinio. Nel frattempo, il Comandante Lawrence cerca di prendere il potere e di riformare Gilead. Nella quinta stagione ritroviamo Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger e McKenna Grace: purtroppo non è presente Alexis Bledel, una delle protagoniste delle stagioni precedenti. The Handmaid's Tale è prodotta da MGM Television e i produttori esecutivi sono Bruce Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Shukert, Sheil Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark e Kim Todd.