The Handmaid's Tale, lo showrunner Bruce Miller si dimette prima dell'ultima stagione

The Handmaid's Tales si sta avvicinando al suo ultimo glorioso canto del cigno. Ma questo, però, non la mette al riparo da colpi di scena imprevedibile. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda l'abbandono della produzione da parte dello showrunner Bruce Miller a poco dall'arrivo dell'ultima stagione.

I produttori esecutivi Erich Tuchman e Yahlin Chang sono stati nominati co-showrunner per la sesta e ultima stagione dello show. Miller sarà ancora coinvolto nella produzione di alcuni degli episodi poichè è colui che ha diretto i giochi fin dall'inizio. La decisione dello showrunner sembra essere conseguenza della sua volontà di volersi dedicare ad un altro recente progetto da lui scritto, la serie The Testament. Tuttora The Handmaid's Tale detiene il record di esser stata la prima serie in streaming a vincere un Emmy.

Elisabeth Moss ha svelato il motivo per cui ha deciso di lavorare in The Handmaid's Tale, raccontando tutto il suo impegno e dedizione messi nel rendere al meglio un ruolo così complesso e strutturato. Il cambio di ruolo estende un accordo generale tra MGM, lo studio dietro The Handmaid's Tale, e Tuchman. Lo scrittore, infatti, aveva firmato un contratto nel 2018 che lo obbligava a lavorare a più progetti.

La notizia del rinnovo per la sesta ed ultima stagione di The Handmaid's Tale è arrivata lo scorso settembre confermando quanto il pubblico sia legato alla serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!