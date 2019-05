The Handmaid's Tale, lo showrunner e il cast anticipano dettagli della terza stagione

La seconda e controversa stagione di The Hamaid's Tale di Hulu ha spiazzato più di qualche spettatore con la scelta finale di June (Elisabeth Moss), e il prossimo 5 giugno scopriremo finalmente quali conseguenze avrà la sua decisione grazie all'arrivo dell'attesissima premiere della terza stagione della serie.

In sostanza, tentando di sfuggire da Gilead, improvvisamente la protagonista sceglie di lasciare la sua neonata, Nichole, insieme a Emily (Alexis Bledel), con l'intenzione di restare indietro e aiutare la sua primogenita, Hannah. La reazione divisiva alla scelta non ha però sorpreso lo showrunner, Bruce Miller: "È stata esattamente la reazione in fase di scrittura e discussione. Anche per me è stato molto difficile prendere questa scelta. Pensavo a come sarebbe possibile prendere una simile decisione, ma al contempo pensi anche che se restasse e lasciasse indietro Hannah sarebbe ancora più sofferta".



June ora è in missione. La Moss stuzzica i fan: "Devi combattere il fuoco con il fuoco. Questa è diventata la missione di June nella terza stagione. Per combattere contro i suoi nemici, lei deve diventare più simile a loro". Aggiunge Mille: "Non la stiamo radicalizzando. Sono 13 episodi, e rendere credibile questo processo verso la spietatezza è stato davvero difficile. Non volevamo dargli elementi troppo sensazionalistici o renderlo moralmente facile".



Uno degli avversari che dovrà affrontare June è il Comandante Lawrence (Bradley Whitford), l'architetto di Gilead, figura misteriosa che aiuta anche Emily a fuggire ma che no, non è un santo come vorrebbe far credere. Spiega Whitford: "Ha un cervello sopraffino ed è pieno d'umanità che sta cercando di contrattaccare. Metterà alla prova June. Si aprirà con lei? Collaborerà con lei a qualcosa di grande?".



The Handmaid's Tale 3 sarà disponibile su Hulu il prossimo 5 giugno.