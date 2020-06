The Handmaid's Tale, la stagione 4: ecco quando arriverà

La première della quarta stagione di The Handmaid's Tale è stata rinviata al prossimo anno. Dopo l'interruzione della produzione in seguito alla pandemia di Coronavirus che ha influenzato anche l'industria dello spettacolo, Hulu ha reso noto ufficialmente che lo show tornerà nel 2021, per consentire di completare la lavorazione.

Prima del lockdown, la produzione della quarta stagione dello show con Elisabeth Moss era appena iniziata in Canada, nel mese di marzo. Inizialmente la nuova stagione doveva essere disponibile in autunno ma l'emergenza sanitaria ha reso necessario lo slittamento all'anno prossimo.

The Handmaid's Tale è stata rinnovata per una quarta stagione nel mese di luglio 2019, in vista del finale di stagione del terzo ciclo di episodi, andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 14 agosto.



Il cast dello show comprende, oltre all'ex star di Mad Men Elisabeth Moss, anche Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd e Max Minghella.

Ideato da Bruce Miller e basato sul romanzo di Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella, The Handmaid's Tale si è rivelata una delle serie più amate e apprezzate degli ultimi anni, in grado di vincere ben 9 Emmy Award e 2 Golden Globe.

Lo show ha consacrato definitivamente il talento di Elisabeth Moss, che il pubblico aveva conosciuto già in Mad Men, nel ruolo di Peggy Olson.

Elisabeth Moss dirigerà un episodio della quarta stagione di The Handmaid's Tale, dopo l'interruzione delle riprese per Coronavirus.