The Handmaid's Tale, la stagione 5 sarà l'ultima? Risponde lo showrunner

La scorsa settimana, alcune dichiarazioni del dirigente di Hulu Jordan Helman hanno lasciato intendere che The Handmaid's Tale potrebbe avviarsi verso la sua conclusione, ma ora è intervenuto per chiarire la questione lo showrunner Bruce Miller.

"Non sto ancora pensando al finale" ha affermato l'autore, che ha colto l'occasione per elogiare il suo team per il modo in cui sono stati affrontati i lavori per la quarta stagione durante la pandemia. "Lavoro con un gruppo di persone fantastiche. Abbiamo un bel gruppo di scrittori, uno spettacolare gruppo di scrittori e un altrettante spettacolare gruppo di attori, registi e membri della troupe. Quello che hanno fatto quest'anno è fantastico. Hanno lavorato a tutto quanto durante il Covid. Abbiamo girato per due settimane. Abbiamo scritto ogni sceneggiatura in modo da poter cambiare la storia e poterla fare con attori diversi, ma è andato tutto bene. Ero qui a Los Angeles mentre Liz [Garbus] era lassù con la produttrice esecutiva Elizabeth Moss e tutta la sua esperienza."

Mentre non ci sono novità sui piani per la chiusura della serie principale, lo scorso giugno è stato confermato che Ann Dowd riprenderà il ruolo di Zia Lydia in uno show spin-off intitolato The Testaments, basato a sua volta sull'omonimo romanzo di Margaret Atwood pubblicato nel 2019.

Intanto, vi ricordiamo che The Handmaid's Tale è stata già rinnovata per una quinta stagione.