The Handmaid's Tale, la prima stagione è finalmente disponibile su Amazon Prime Video

Nella giornata di ieri, 25 agosto 2020, sono stati caricati su Prime Video tutti e 10 gli episodi che compongono la prima stagione di The Handmaid's Tale, che fa così il suo debutto sul servizio di streaming, dopo essere passato in chiaro per i canali televisivi della Rai. Al momento è disponibile solo la prima stagione, con le altre in attesa...

In realtà, la serie ha debuttato nel nostro paese circa tre anni fa, ma in esclusiva per i clienti di TIMVISION. The Handmaind's Tale, ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, è stata una delle serie protagoniste degli Emmy Awards 2017, portandosi a casa ben otto premi, fra cui "Miglior Serie Drammatica".

The Handmaind's Tale racconta di un futuro non troppo lontano, in cui gli Stati Uniti d'America sono sotto la guida della società di Gilead, un regime guidato da estremisti religiosi che, dopo aver imposto la legge marziale e sospeso la Costituzione, hanno creato uno Stato totalitario, militarizzato e misogino in cui le donne vengono considerate degli oggetti di proprietà dello Stato e private di qualsiasi diritto. Al centro di tutto, vi è l'ancella Difred (Di-Fred, proprietà di Fred, il suo Comandante), la quale ricorda bene com'era la vita prima di questo regime e la racconta allo spettatore attraverso ricorrenti flashback.

Difred è interpretata dall'attrice Elisabeth Moss, la quale si è aggiudicata grazie a questo ruolo l'Emmy Awards 2017 come "Migliore Attrice Protagonista in una Serie Drammatica". Oltre alla Moss, nel cast figurano anche Yvonne Strahovski (Dexter, Chuck e 24: Live another day), Joseph Fiennes (Shakespeare in Love, American Horror Story, Flash Forward, Il mercante di Venezia), Samira Wiley (Orange is the new black), Madeline Brewer (Orange is the new black, Black Mirror), Max Minghella (The social network, The mindy project) e Kristen Gutoskie (The vampire diaries).

Grazie alla critica e al notevole numero di spettatori che hanno seguito i primi 10 episodi della prima stagione, la piattaforma di streaming Hulu ha rinnovato la serie per una seconda stagione di 13 episodi e quindi per una terza. Nel 2021 arriverà la quarta stagione.