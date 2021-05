The Handmaid's Tale è un successo, ma Tenebre e Ossa la supera! I numeri di Netflix

La serie fantasy di Netflix, Tenebre e Ossa, ha superato la quarta stagione di The Handmaid's Tale su Hulu al primo posto tra le visualizzazioni streaming dell'ultimo periodo, come certificato dai dati Nielsen sugli spettatori negli Stati Uniti. Tenebre e Ossa è una serie di 8 episodi basata sui romanzi di Leigh Bardugo.

Nielsen rileva soltanto la visualizzazione attraverso la tv sulle piattaforme streaming di Netflix, Amazon Prime Video, Hulu e Disney+. Tenebre e Ossa, secondo l'ultima misurazione, ha registrato una cifra di poco inferiore alle 1,2 miliardi di ore di streaming totali nel periodo dal 26 aprile al 2 maggio.

Ottimo risultato anche per The Handmaid's Tale, che ha totalizzato 1,04 miliardi di ore dai suoi 39 episodi totali. Solo i primi tre episodi della stagione in corso sono andati online nella prima settimana mentre i nuovi episodi vengono aggiunti uno alla volta su base settimanale.



Terzo posto per NCIS ma al quarto posto si colloca con forza il film di Stefano Sollima, Senza rimorso, con protagonista Michael B. Jordan, con 760 milioni di minuti di visualizzazione e la più alta percentuale tra i migliori titoli della settimana: 37%.

In queste ore si sta parlando tanto anche dell'acquisizione di MGM da parte di Amazon, che aumenterà in futuro il ricco catalogo già a disposizione della piattaforma di Jeff Bezos.

Buon risultato anche per il film d'animazione I Mitchell contro le macchine, con 516 milioni di minuti di visualizzazione.

Si piazzano nella top-10 anche titoli storici come Criminal Minds e Grey's Anatomy.



Su Everyeye potete leggere la recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa.