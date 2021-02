The Handmaid's Tale, ecco il teaser della stagione 4 con Elisabeth Moss!

Dopo aver conquistato i fan con il finale della terza stagione, The Handmaid's Tale è pronto a tornare con i nuovi episodi della quarta stagione, con la première prevista il prossimo 28 aprile. La data d'uscita dei nuovi episodi è stata annunciata in concomitanza con il panel dello show durante il press tour invernale della Critics Association.

Come accennato da Elisabeth Moss in un'intervista a TVLine all'inizio di quest'anno e chiarito abbondantemente nel nuovo teaser trailer che ora vi mostriamo, June non soccomberà alle ferite che ha subito durante una sequenza fondamentale nell'ultima parte della terza stagione. Ma che ne sarà di lei?



"Penso sia divertente perché alle volte le persone mi dicono 'Come fa ad essere ancora viva?' Ha commesso le peggiori atrocità a causa di tutte le ancelle, eppure in qualche modo è sopravvissuta. E la mia risposta di solito è 'Si, perché... sono la protagonista dello show. Non mi avranno nello show. Ecco perché continuo a sopravvivere" ha dichiarato l'attrice.

"Come abbiamo affrontato i temi emersi durante l'epoca Trump, ora trattiamo quelli che emergono nell'era post-Trump, semplicemente perché la stiamo vivendo. Seguiamo i nostri personaggi in un certo momento storico per Gilead, e purtroppo anche gli Stati Uniti stanno vivendo lo stesso" ha raccontato Bruce Miller.

Inizialmente la stagione era destinata ad uscire lo scorso anno ma a causa della pandemia di Coronavirus i tempi si sono allungati.

Ora i nuovi episodi sono in procinto di essere distribuiti negli USA, in attesa che arrivino anche in Italia.



Elisabeth Moss dirigerà anche altri episodi mentre Bruce Miller ha risposto alle domande sull'ultima stagione di The Handmaid's Tale.