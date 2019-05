The Handmaid's Tale: il trailer della terza stagione

Creare nuovi mondi non è una novità per The Handmaid's Tale. La seconda stagione, uscita lo scorso anno, si è spinta oltre i confini del romanzo originale di Margaret Atwood, estendendosi in un territorio solo vagamente accennato nelle pagine del libro.

Ora, nella terza stagione, la protagonista dovrà affrontare un forte senso di incertezza per sopravvivere.

Elisabeth Moss torna a vestire i panni di June, con la sua famigerata uniforme rossa e bianca, ma come si vede dal trailer rilasciato da Hulu, dovrà superare l’incertezza e la persistente tensione tra i nuovi governanti della società oppressiva e alcuni nuovi, improbabili alleati.

Con il destino di molti personaggi ancora incerto dopo un sorprendente finale della seconda stagione, il trailer mostra che Serena Joy (Yvonne Strahovski), Aunt Lydia (Ann Dowd), Nick (Max Minghella) e Luke (O.T. Fagbenle) sono sopravvissuti alla battaglia. Ciò può significare che il Comandante (Bradley Whitford) che ha avuto l'idea delle Colonie assumerà un ruolo più importante in questa stagione. A giudicare da un delicato sfioramento delle dita, sembra anche che June e Nick abbiano ancora mantenuto una sorta di relazione.

In un'intervista che ha seguito la scorsa stagione, lo showrunner Bruce Miller ha detto che non saranno soltanto i membri del cast a ritornare nella terza stagione. Si riproporranno infatti anche alcune location. "Stiamo rivisitando le Colonie. È stato davvero un risultato incredibile in termini di direzione artistica, fotografia e regia" ha detto Miller. "Mi piacerebbe continuare ad approfondire il modo in cui Gilead usa le donne scartate".

Per la prima volta nella storia della serie, June non sarà solo il nome del personaggio principale, ma anche il mese in cui arriva la nuova stagione. La terza serie di The Handmaid's Tale debutterà il 5 giugno su Hulu. Come annunciato un po' di tempo fa, saranno nel cast Elizabeth Reaser e Christopher Meloni.