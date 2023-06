The Handmaid's Tale: Yvonne Strahovski ha annunciato di essere incinta del terzo figlio

Celebre per la sua partecipazione alla serie Hulu The Handmaid’s Tale, Yvonne Strahovski ha annunciato ieri di essere incinta e di aspettare quindi il suo terzo figlio. L'attrice ha aggiornato tutti i suoi fan e follower tramite un post pubblicato sui suoi canali social in cui ha condiviso una semplice foto che la ritrae in compagnia del suo cane.

"Bene, ci siamo. Pancione n. 3. Pizza voleva davvero essere nella foto. E anche il signor piedino nascosto dietro di me", si legge nella didascalia.

Il secondo figlio della Strahovski è nato nel dicembre 2021, quando lei e il marito Tim Loden hanno festeggiato la nascita con un altro post su Instagram. In precedenza, Strahovski e Loden avevano dato il benvenuto al mondo al figlio William nell'ottobre 2018. In un'intervista rilasciata all'epoca a Glamour U.K., la Strahovski ha spiegato le sensazioni "difficili" che si provano a tornare sul set dopo aver partorito.

"È stato sicuramente uno dei momenti più difficili e impegnativi di tutta la mia carriera. Tornare al lavoro con un neonato e tutta la privazione del sonno che ne consegue, e in più stavo allattando", ha detto la Strahvoski, sottolineando che è stato "pazzesco interpretare 'Serena la miserabile' e poi tornare a casa e avere così tanta gioia guardando il mio bambino, e poi tornare ancora in scena e poi tornare di nuovo e allattare ed essere felice". Suo marito l'ha accompagnata sul set per aiutarla.

L'ultima stagione di The Handmaid's Tale ha incontrato qualche difficoltà, specialmente dopo le dimissioni dello showrunner Bruce Miller, il quale ha preferito concentrarsi sullo sviluppo del primo spin-off della serie.

Infatti, The Handmaid's Tale 6 sarà l'ultima stagione dello show.

Attualmente, la Strahovski interpreta Serena Joy Waterford in The Handmaid's Tale. Waterford è la moglie del comandante Fred Waterford ed è apparsa come membro del cast principale in tutte e cinque le stagioni della serie.