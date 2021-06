The Handmaid's Tale, Yvonne Strahovski: 'Il finale sarà epico!'

Il momento della resa dei conti è ormai sempre più vicino, ormai il fulcro di The Handmaid's Tale non è più Gilead ma l'azione si è spostata quasi del tutto in Canada, dove quasi tutti i protagonisti principali dello show Hulu si sono trasferiti.

Nell'ultimo episodio di The Handmaid's Tale abbiamo assistito al racconto delle atrocità subite da June. Il personaggio interpretato da Elizabeth Moss ha raccontato al mondo intero la terribile realtà di Gilead e soprattutto le torture a cui è stata sottoposta da Fred e Serena. I due che in tutti modi ora stanno tentando di ricostruirsi una nuova vita per il bene del loro bambino pensavano di essere sommersi da un'onda generale d'odio e invece, contro ogni aspettativa, mentre la coppia esce per recarsi verso la propria macchina, trova una folla acclamante che li sostiene nella loro battaglia legale.

Naturalmente, il pubblico da casa sa che tutte le accuse mosse ai Waterford sono vere, ma in Canada a quanto pare, la visione delle cose è un po' diversa e Yvonne Strahovski è rimasta assai sorpresa da tutto questo: "Ricordo di averlo letto e di aver pensato, 'Oh, mio ​​Dio, perché c'è un fan club? Ci sono fan club per tutti i tipi di cose ma per tutte le cose che abbiamo visto, tutto l'estremismo là fuori, e c'è un fan club per questo. Ed è strano, onestamente".

L'interprete di Serena ha poi aggiunto: "Quelle sono le parti del ruolo che per me sono sempre state un po' controverse. E le persone fanno in continuazione paragoni tra il mondo immaginario della serie e la vita reale...Ci sono cose della vita reale che stanno succedendo e poi le persone fanno parallelismi con il personaggio di Serena o il personaggio di Fred. Quindi è affrontare il ruolo dell'attore, interpretare quel ruolo, esserne il volto".

Sul finale della quarta stagione di Handmaid's Tale che in Italia potrete vedere su Tim Vision, ha poi rivelato: "Sto andando fino a dire che sento che Questo finale di stagione potrebbe essere il più soddisfacente finora. Personalmente mi sento così. Ricordo di averlo letto con la mascella sul pavimento, pensando: 'Oh, mio ​​Dio, sarà epico'. Ed epico lo è. Quindi è molto difficile parlarne senza rovinare nulla, ma penso che sia tutto ciò che posso dire. Sì, il fattore di soddisfazione è A++".