The Haunting, dopo Bly Manor e Hill House ci sarà una terza stagione? Cosa sappiamo

La seconda parte del 2020 ha sorriso a Netflix, dopo un inizio e, soprattutto, una parte centrale di anno molto difficili per la produzione, a causa dei rallentamenti per la pandemia globale di COVID-19. È infatti con serie come Ratched, o The Haunting of Bly Manor che la piattaforma ha riconquistato il pubblico con le sue produzioni.

In particolare, la serie con protagonista Victoria Pedretti ha riscosso successo di pubblico e critica, e continua a far parlare di sé a diverse settimane dall'uscita: un esempio è fornito dalle accese discussioni sui fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor.

La serie antologica ideata da Mike Flanagan che ha avuto in Hill House la sua prima iterazione è uno dei prodotti più interessanti su Netflix. Ma avrà un futuro? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Partiamo dai fatti: Bly Manor è uscita il 9 ottobre 2020, ed è composta da 9 episodi. Lo show si presenta come un libero adattamento del libro dell'autore Henry James, Il giro di vite. A sua volta, anche la precedente stagione, Hill House, era l'adattamento televisivo di un romanzo, ossia L'incubo di Hill House di Shirley Jackson. La terza stagione di Haunting ancora non è stata annunciata da Netflix (cosa piuttosto comune, nell'ultimo periodo), ma è probabile che la piattaforma decida di non privarsi di uno degli show di maggior successo degli ultimi mesi.

Stando a un report di Variety, inoltre, quando Netflix ha deciso nel mese di febbraio del 2019 di prolungare la serie, l'emittente avrebbe firmato un contratto pluriennale con Flanagan e con il produttore esecutivo Trevor Macy. Lo stesso Mike Flanagan ha parlato del futuro della serie Haunting, aprendo a nuove stagioni. Infine, Macy ha dichiarato a Vanity Fair che la serie sarebbe continuata e avrebbe nuovamente adattato dei romanzi del genere dell'orrore.

Se la serie verrà quindi confermata da Netflix, quando potrebbe uscire? Difficile dirlo, anche a causa della pandemia globale di COVID-19 che ha già rallentato alcuni lavori di Flanagan, come per Midnight Mass, ma crediamo che l'obiettivo possa essere quello di tornare nel periodo di Halloween, con una presumibile data di ottobre 2022. In attesa di scoprire novità, qui potrete trovare un approfondimento sui libri che hanno ispirato le prime due stagioni di The Haunting.

E voi? Vorreste vedere la terza stagione di The Haunting? Fatecelo sapere nello spazio commenti!