The Haunting of Bly Manor: L'account Twitter annuncia grandi novità in arrivo

Dopo aver visto il primo e inquietante trailer di The Haunting of Bly Manor, i numerosi fan della serie horror hanno aspettato di ricevere ulteriori informazioni riguardo la nuova stagione dell'opera di Mike Flanagan. Sembra che presto scopriremo qualche dettaglio in più sullo show Netflix.

In calce alla notizia infatti potete trovare il tweet condiviso dall'account ufficiale Twitter di The Haunting of Bly Manor in risposta ad un commento di un fan, nel messaggio è possibile vedere una gif presa direttamente dal trailer del nuovo show insieme a questo annuncio: "Stanotte dormite, ma domani ci saranno novità". Per ora non sappiamo ancora quale sarà la prossima notizia, nel frattempo i numerosi appassionati di opere horror hanno iniziato a rispondere al tweet, discutendo e teorizzando su quali potrebbero essere i nuovi sviluppi.

Per chi non conoscesse la serie, si tratta di un'opera ispirata al romanzo scritto da Henry James e intitolato "Il giro di vite", nelle puntate della stagione seguiremo le vicende di Miles, Flora e della loro insegnante privata, che verranno mandati dallo zio dei due ragazzi nella solitaria villa di Bly Manor, dove inizieranno ad essere testimoni di eventi soprannaturali. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo questa intervista a Mike Flanagan di The Haunting of Bly Manor, in cui parla delle differenze con il romanzo di Henry James.