The Haunting of Bly Manor: L'account Twitter di Netflix celebra l'amore tra due personaggi

Dopo aver scoperto qualche dettaglio sulla carriera della protagonista di The Haunting of Bly Manor, vi segnaliamo questo tweet di Netflix che festeggia la relazione tra due personaggi dello show di Mike Flanagan.

In calce alla notizia potete vedere il messaggio condiviso da Netflix, incentrato sulla storia di amore tra Danielle, personaggio interpretato da Victoria Pedretti e Jamie, con il volto di Amelia Eve. Ecco il breve commento dell'account di Twitter: "Le amo". Insieme al messaggio sono presenti tre foto che ritraggono le due e che mettono in risalto la loro relazione. Nel corso delle puntate di The Haunting of Bly Manor abbiamo potuto seguire l'evoluzione del loro rapporto, Jamie infatti è la giardiniera di Bly Manor, mentre Danielle si trasferisce nell'isolata villa dall'America, per occuparsi dell'educazione di Miles e Flora Wingrave. La loro storia d'amore è stata al centro delle puntate della stagione, fino al commovente finale di stagione, che ha convinto critica e pubblico, come potete leggere nella nostra recensione di The Haunting of Bly Manor.

Il messaggio è stato un grande successo tra i fan dello show, ha infatti ricevuto quasi 60 mila Mi Piace e più di mille commenti, a conferma dell'ottimo lavoro svolto dalla produzione Netflix. Infine se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo questa scena tagliata di The Haunting of Bly Manor.