The Haunting of Bly Manor: Amelia Eve condivide alcune splendide foto del set

Uno dei personaggi preferiti dai fan di The Haunting of Bly Manor è Jamie, la giardiniera interpretata da Amelia Eve. L'attrice ha condiviso con i fan nelle ultime ore alcune immagini che provengono dal backstage della serie antologica ispirata alle opere di Henry James, che ha avuto grande successo con la prima stagione, Hill House.

Tra le sequenze immortalate troviamo tantissime foto della lavorazione e dei momenti goliardici sul set, oltre ad altre immagini del dietro le quinte.

"In realtà abbiamo girato una scena in cui Jamie si sveglia. Dani se ne va e lei la prega di restare. È stata una scena così bella da girare. Entrambe, Victoria e io, eravamo a letto e ci stringevamo abbracciate. Anche dopo lo stop ci stavamo ancora abbracciando. Abbiamo condiviso un momento davvero bello. Sfortunatamente non è nel montaggio finale" ha scritto Eve sui social.



The Haunting of Bly Manor è la seconda stagione della serie antologica The Haunting dopo il successo della prima stagione, Hill House. Gli episodi sono ispirati a Il giro di vite di Henry James. Una giovane governante (Victoria Pedretti) viene assunta dal ricco zio (Henry Thomas) di due orfanelli, Miles (Benjamin Evan Ainsworth) e Flora (Amelia Bea Smith) per prendersi cura di loro nella gigantesca Bly Manor, una villa situata nelle campagne dell'Essex. Dani inizierà a vedere in giro per la casa un uomo e una donna e capirà di essere la sola ad accorgersene. Nel cat della seconda stagione anche Oliver Jackson-Cohen, T'Nia Miller, Rahul Kohli e Tahirah Sharif.

Prima di avventurarvi nella visione di The Haunting of Bly Manor leggete la nostra recensione di Hill House.

Se invece avete già goduto della visione della seconda stagione di The Haunting scoprite il nostro approfondimento su tutti i fantasmi che non avete notato in Bly Manor.