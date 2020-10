The Haunting of Bly Manor, Amelia Eve svela una scena tagliata che vi spezzerà il cuore

Alcuni momenti di The Haunting of Bly Manor sono stati davvero difficili da superare per chi si è in qualche modo affezionato ai personaggi del nuovo show Netflix: tra morti e addii di altro genere, la serie ispirata al libro di Henry James non è stata affatto avara in fatto di momenti particolarmente emotivi.

Uno di questi, però, non è apparso negli episodi giunti su Netflix: nella serie abbiamo visto infatti Dani sgattaiolare via nel cuore della notte, mentre una scena tagliata la cui esistenza è ora stata svelata da Amelia Eve vede i due personaggi dirsi addio in una scena davvero strappalacrime.

"Lei avrebbe fatto qualunque cosa pur di togliersela dalla mente. Abbiamo girato una scena in cui Jamie si sveglia. Dani sta andando via e lei la implora di restare. È stata una scena bellissima da girare. Io e Victoria eravamo nel letto e ci stringevamo le mani. Anche quando smettemmo di girare, continuammo a tenerci per mano. Abbiamo condiviso uno splendido momento. Purtroppo non è finita nella final cut. Ma spero che Mike Flanagan la inserisca in un'edizione Blu-ray" ha raccontato l'attrice.

Proprio Mike Flanagan, intanto, ha recentemente parlato del futuro di The Haunting; qui, invece, trovate alcune letture consigliate a chi ha amato The Haunting of Bly Manor.