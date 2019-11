The Haunting of Bly Manor: l'autore rivela le maggiori influenze sulla serie

Mentre aspettiamo la data di uscita di The Haunting of Bly Manor, il creatore della celebre serie horror ha ammesso che la seconda stagione sarà molto più spaventosa e terrorizzante rispetto alla precedente, in più ha voluto annunciare quali saranno le opere che avranno un impatto maggiore sulla storia.

Ecco cosa rivela Mike Flanagan ai microfoni di Entertainment Weekly: "Fa molta più paura, è più spaventosa a livello viscerale". Come saprete lo show prenderà ispirazione dal racconto gotico dell'orrore "Il giro di vite", scritto nel 1898 da Henry James. Anche se non sarà una trasposizione completa, come afferma il creatore della serie: "Avrà uno stile completamente diverso dalla storia di Shirley Jackson delle vecchie puntate. Il giro di vite è la spina dorsale della stagione, ma è stata già adattata molte volte, e con risultati ottimi, una nuova versione uscirà a giorni, per questo abbiamo fatto dei cambiamenti, abbiamo messo in mezzo tutte le opere sul soprannaturale di Henry James, ed è fantastico perché abbiamo fatto cose che non avevo mai visto prima. Il giro di vite sarà solo l'inizio".

I fan delle opere di orrore aspettano con ansia di avere maggiori informazioni, nel frattempo è stato confermato che Henry Thomas ritornerà in The Haunting of Bly Manor, in una nuova parte ancora segreta.