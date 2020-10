The Haunting of Bly Manor, ecco cos'ha sussurato Hannah all'orecchio di Owen

The Haunting of Bly Manor ha risposto a tutte le domande che gli spettatori si siano posti durante la visione dei 9 episodi dello show di Mike Flanagan. Tutte... Meno una: in tanti, infatti, continuano a chiedersi cosa mai abbia sussurrato Hannah all'orecchio di Owen durante una certa scena dello show.

Il momento di cui parliamo è di poco successivo alla morte della madre del ragazzo: durante una conversazione tra i due personaggi vediamo Hannah chinarsi verso Owen e sussurrargli qualcosa che gli spettatori sono stati ovviamente impossibilitati ad udire.

Il contenuto della conversazione non è mai stato svelato, il che lascia pensare ovviamente che non si trattasse di nulla di fondamentale per la trama. A confermarlo è stata ora proprio l'attrice di Hannah, T'Nia Miller: "Non mi ricordo, era qualcosa di sdolcinato, qualcosa tipo: 'Lei sarà sempre qui con te' oppure: 'Io ci sono. Va tutto bene. Ci penso io a te'. Qualcosa del genere. E anche Raoul disse qualcosa di cattivo gusto. Non aveva nulla a che vedere con il copione, era qualcosa di molesto, sporco e osceno, qualcosa che aveva a che fare con un cadavere. Non ricordo proprio cosa fosse" ha spiegato l'attrice, divertita dall'attenzione riservata alla cosa.

