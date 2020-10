The Haunting of Bly Manor: tutti i fantasmi che non avete notato nella serie Netflix

Oltre ad aver posizionato degli interessanti riferimenti ad Hill House, i registi di The Haunting Of Bly Manor hanno pensato bene di rendere le cose ancora più spaventose, inserendo delle presenze oscure davvero difficili da notare.

In effetti non tutti i fantasmi hanno manie di protagonismo, e in molti casi il terrore deriva proprio dall'individuare qualcosa nel buio, senza riuscire a capire subito di cosa si tratta. Mike Flanagan e i suoi avevano lavorato in questo senso anche nel corso della prima stagione, ma qui potrebbero essersi superati.

Gli screenshot pubblicati da ComicBook.com (li trovate qui sotto) sono davvero molti e provengono da tutte le nove puntate che costituiscono Bly Manor. Alcuni fantasmi sono più evidenti, mentre altri si confondono bene nell'ambiente e risultano più difficili da scorgere. Piccoli dettagli, che però aiutano a rendere bene l'idea di una casa popolata da misteriosi inquilini.

Ovviamente i protagonisti al centro della scena non si accorgono quasi mai che c'è qualcosa di strano alle loro spalle, ma se potessero rivedere la serie con attenzione probabilmente anche loro si ritroverebbero a trattenere il respiro.

Vi lasciamo alle immagini e se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la recensione di The Haunting of Bly Manor. Nel frattempo Flanagan ha accennato al futuro di The Haunting of.