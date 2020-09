The Haunting of Bly Manor: Il cast della serie si mostra nei nuovi ed inquietanti poster

Manca ormai pochissimo al debutto della serie horror di Netflix: dopo aver visto il primo video dal dietro le quinte di The Haunting of Bly Manor, i numerosi fan dello show possono ammirare i nuovi poster dedicati ai protagonisti.

Trovate le immagini in calce alla notizia, che ci mostrano chi saranno i personaggi che conosceremo in questa stagione ispirata al romanzo del 1989 scritto da Henry James e intitolato "Il giro di vite". Nelle puntate compariranno quindi Victoria Pedretti, Tahira Sharif, Amelia Eve, Henry Thomas, Rahul Kohli e tanti altri. Per chi non conoscesse la trama dello show, The Haunting of Bly Manor è ambientata in Inghilterra, nel 1980. Seguiremo così le vicende dei nipoti di Henry Wingrave, che abitano nella solitaria villetta di Bly Manor, insieme a loro troveremo lo chef Owen e la loro baby-sitter, una giovane ragazza americana interpretata da Victoria Pedretti. Nel corso degli episodi scopriremo diversi dettagli sulla storia della casa, mentre i protagonisti saranno costretti a lottare per le loro vite.

L'opera di Mike Flanagan sarà disponibile nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo 9 ottobre, se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla prima stagione vi segnaliamo il trailer ufficiale di The Haunting of Bly Manor.