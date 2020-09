The Haunting of Bly Manor, Netflix ci porta nel dietro le quinte con il nuovo video

Passano i giorni e l'uscita di The Haunting of Bly Manor si fa sempre più vicina: Netflix, però, sa come intrattenere i propri utenti nei giorni che li separano dall'esordio dello show e, in questo caso, lo fa portandoli nel dietro le quinte dell'attesissimo sequel spirituale di The Haunting of Hill House.

Il video pubblicato su YouTube ci permette di dare un'occhiata veloce ad alcune delle scene che vedremo nella serie tratta da Il Giro di Vite, celebre racconto dell'orrore partorito dalla geniale penna di Henry James.

Proprio su Henry James si concentra il regista Mike Flanagan, che nella clip spiega: "The Haunting of Bly Manor è il secondo capitolo della Haunting Anthology. Abbiamo cominciato con The Haunting of Hill House di Shirley Jackson e questa nuova stagione è una trasposizione stand-alone della ghost story di Henry James. Il Giro di Vite è una delle storie dell'orrore più importanti di tutti i tempi: ciò che mi ha colpito di quest'idea è che Henry James abbia scritto anche altre storie dell'orrore, di cui la maggior parte non è mai stata adattata. La nostra opportunità è quella di scavare più a fondo nella bibliografia di Henry James e dare un'occhio anche alle altre ghost stories, cercare un modo per metterle insieme".

Flanagan ha recentemente rivelato il numero di episodi di The Haunting of Bly Manor; per chi volesse saperne di più, intanto, ecco il terrificante trailer di The Haunting of Bly Manor.