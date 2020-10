The Haunting of Bly Manor, i nuovi poster rivelano i titoli degli episodi

Il catalogo di Netflix a breve sarà arricchito da The Haunting of Bly Manor, la serie horror scritta da Mike Flanagan che già aveva avuto uno straordinario successo con The Haunting of Hill House.

La serie di nove episodi è un adattamento del romanzo gotico di Henry James intitolato Il giro di vite, incentrato su una governante assunta per prendersi cura di due bambini un vecchio maniero di campagna. Vari eventi porteranno la donna a pensare che quella casa sia infestata dai fantasmi. Detto questo, se l'adattamento di Flanagan di The Haunting of Hill House di Shirley Jackson può essere preso come termine di paragone, possiamo affermare che anche The Haunting of Bly Manor si prenderà delle sostanziali libertà creative.

Intanto mentre aspettiamo che la serie approdi sulla piattaforma streaming, il profilo ufficiale Twitter dello show ha diffuso dei nuovi incredibili poster che rivelano i titoli degli episodi che, come abbiamo avuto modo di vedere dal trailer, saranno veramente molto inquietanti.

In The Haunting of Bly Manor ritorneranno certamente alcune star di The Haunting of Hill House, tra cui Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas e Kate Siegel. Ovviamente avranno ruoli totalmente differenti rispetto alla prima seria di Mike Flanagan pubblicata su Inatagram. In attesa di scoprire come sarà questa nuova attesissima serie horror, date un'occhiata alla nostra recensione di The Haunting of Hill House.