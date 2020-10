The Haunting of Bly Manor: Oliver Jackson-Cohen felice di lavorare con Mike Flanagan

Domani sarà finalmente disponibile la nuova stagione della serie scritta da Mike Flanagan, in attesa di vederla vi abbiamo segnalato il punteggio di The Haunting of Bly Manor su Rotten Tomatoes. Inoltre l'attore Oliver Jackson-Cohen ha parlato della sua esperienza sul set dello show.

Oliver Jackson-Cohen è stato intervistato dai giornalisti di ComicBook.com, tra le numerose domande ha risposto a quella riguardo il suo impegno in The Haunting of Bly Manor, dopo aver già lavorato insieme al creatore della serie negli episodi di The Haunting of Hill House. Ecco cosa ha affermato: "Siamo molto amici, quindi gli basta premere un tasto e sono subito da lui. Credo che Mike sia fantastico, soprattutto se vediamo quello che ha fatto con The Haunting of Hill House o Doctor Sleep, è simile a Leigh Whannell, che ha fatto cose molto originali. E la stessa cosa vale per Mike, cambia tutte le caratteristiche di un genere. In Hill House ha parlato di malattie mentali, dolore, dipendenze e la perdita di persone amate. Allo stesso modo in Bly Manor sarà centrale il tema dell'amore e dei suoi lati più oscuri".

Come dicevamo le prossime puntate inedite saranno disponibili a partire dal prossimo 9 ottobre, nel frattempo vi lasciamo con il trailer ufficiale di The Haunting of Bly Manor.