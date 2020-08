The Haunting of Bly Manor, ecco il primo, terrificante trailer della nuova serie Netflix

Trasferirsi con tutta la famiglia in una casa sponsorizzata da Netflix non dev'essere una grande idea: dopo le disavventure dei fratelli Crain raccontate in The Haunting of Hill House, infatti, a terrorizzare una nuova schiera di inquilini ci penserà la villa protagonista di The Haunting of Bly Manor.

La serie, seconda stagione di questa serie antologica aperta proprio da The Haunting of Hill House, ci viene ora presentata da questo primo trailer ufficiale e si baserà non più sulle pagine scritte da Shirley Jackson, bensì su quelle firmate da Henry James nel suo celebre romanzo Il Giro di Vite.

La trama seguirà le vicende di un'insegnante assunta per occuparsi dell'educazione di Miles e Flora, nipoti di uno zio che non sembra avere alcuna intenzione di onorare i compiti teoricamente impostigli dalla custodia dei due ragazzi. I tre verranno dunque spediti al suddetto Bly Manor, nell'Essex, una villa in cui i protagonisti della storia cominceranno ad avvertire la presenza di entità decisamente poco rassicuranti.

Del cast di The Haunting of Bly Manor fanno parte Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith e Amelia Eve. Trailer a parte, intanto, ecco alcune foto di The Haunting of Bly Manor; per i più coraggiosi, invece, Netflix ha messo a disposizione il numero di telefono di Bly Manor: sicuri di voler chiamare?