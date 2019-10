The Haunting of Bly Manor, quando debutterà la serie?

The Haunting of Bly Manor potrebbe debuttare in un periodo davvero appropriato dell'anno, almeno secondo Mike Flanagan. Per scoprire quale, continuate a leggere dopo il salto.

Ha già avuto inizio produzione di The Haunting of Bly Manor, la seconda serie antologica ideata da Mike Flanagan dopo The Haunting of Hill House (e che sembrerebbe essere ancora più spaventosa di Hill House), e i fan dello show si continuano a domandare quando potranno vedere i nuovi episodi su Netflix.

Finora, l'unico indizio che avevamo era una slot riservata alla serie collocabile nel 2020, ma nulla di più.

Adesso, è proprio il regista di Doctor Sleep a venirci in aiuto, ipotizzando una data d'uscita per Bly Manor.

"Non so ancora la data, ma sapete, ho lasciato il set per venire qui. Probabilmente coinciderà di nuovo con Halloween, se devo ipotizzarne una" e aggiunge "Vi piacerà. È davvero figa".

La piattaforma streaming che ospita il prodotto, Netflix, non ha però ancora confermato (o smentito) le parole di Flanagan.

Lo scorso agosto, lo stesso Flanagan ha annunciato i nuovi membri del cast, tra cui figurano anche T’Nia Miller (Years and Years) e Rahul Kohli (Supergirl, iZombie).

Nell'attesa dei nuovi episodi, se vi va di farci un salto, a questo link potete trovare la nostra recensione di The Haunting of Hill House.