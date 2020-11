The Haunting of Bly Manor, Rahul Kohli mostra il suo costume da Signora del Lago

Tra le serie più seguite su Netflix negli ultimi mesi, The Haunting of Bly Manor ha ispirato il costume di Halloween di uno dei suoi membri del cast.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Rahul Kohli (Owen) ha pubblicato in rete una foto del suo costume da Signora del Lago, il misterioso personaggio interpretato da Kate Siegel e apparso nell'ottavo episodio della serie, 'La romanzesca storia di certi vecchi vestiti'.

A proposito della Signora del Lago, il creatore della serie Mike Flanagan di recente ha svelato da dove è nata l'idea del personaggio: "C'è molto depistaggio quando si parla della Signora del Lago. I fan de 'Il giro di vite' o 'The Innocents' penseranno immediatamente che si tratti di Miss Jessel, così quando ci è venuto in mente di assegnarla ad un personaggio totalmente nuovo, scegliendo Viola dal racconto breve di Henry James 'The Romance of Certain Old Clothes', abbiamo capito che era la scelta giusta. Volevamo inserire un altro volto familiare nel momento più inaspettato possibile."

Vi ricordiamo che gli episodi della serie sono disponibili su Netflix, così come quelli di The Haunting of Hill House. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Hauting of Bly Manor.