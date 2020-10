The Haunting of Bly Manor, Rahul Kohli sull'aspetto di Owen: 'Penso di essere terribile'

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di The Haunting of Bly Manor, la nuova opera di Mike Flanagan sembra aver convinto sia critica che pubblico. Nel frattempo un membro del cast ha detto la sua riguardo l'aspetto fisico del suo personaggio.

Stiamo parlando di Rahul Kohli, interprete di Owen, cuoco presente nella villa e persona di grande successo nei rapporti con le donne. Di diverso avviso è però l'attore, che durante un'intervista concessa ai giornalisti di GQ ha rivelato di non sentirsi molto sicuro di sé quando veste i panni del personaggio: "Sai cosa mi fa ridere? Vestito così mi sento terribile. Ho questi occhiali grandi e i baffi, anche se il look è azzeccato per il periodo non credo sia molto adatto agli standard di adesso. Invece Oliver Jackson-Cohen, che interpreta Peter Quint, è veramente bello anche con addosso vestiti degli anni '80. Io invece ho scelto questa montatura autentica e questo taglio di capelli fuori moda. Ad un certo punto c'è questa scena in cui viene detto che Owen è il rubacuori del paese, quando l'ho sentita mi sono messo a ridere, ho pensato chi, lui?".

Per finire, vi segnaliamo tutti gli easter egg presenti nelle puntate di The Haunting of Bly Manor.