The Haunting of Bly Manor, negli episodi ci sono fantasmi nascosti come in Hill House?

The Haunting of Hill House, la prima serie scritta e diretta da Mike Flanagan per Netflix, divenne famosa anche per i 'fantasmi nascosti', ovvero dei personaggi più o meno visibili in determinate inquadrature dei vari episodi che spinsero gli spettatori a riguardare la serie per trovarli tutti.

Questa idea è stata riutilizzata anche per The Haunting of Bly Manor, la 'seconda stagione' del progetto horror del cineasta? La risposta a questa domanda non può essere esattamente immediata, e per forza di cose conterrà parecchi spoiler, quindi vi avvisiamo che da adesso in poi proseguirete letteralmente a vostro rischio e pericolo.

In The Haunting of Hill House, i 'fantasmi nascosti' erano molti ma usati come 'esche' per lo spettatore, e la loro funziona era solo quella di aumentare la tensione e comunicare quanto la casa al centro della serie fosse infestata e pericolosa. I fantasmi di Bly Manor, al contrario, sono di meno ma tutti molto più integrati nella trama. Tutti loro avranno una 'storia di origini' entro l'episodio finale, e Flanagan aveva spiegato nel dettaglio le differenze nell'uso dei fantasmi 'da sfondo' per la nuova stagione.

"L'obiettivo nella prima stagione era di nascondere volti e figure nelle inquadrature, mentre in questa stagione volevamo che gli elementi nascosti avessero una loro storia. E a differenza di quanto è accaduto con Hill House, questa volta la loro storia sarà raccontata. Entro la fine della stagione, saprete chi sono e perché sono lì".

Ma per quanto riguarda le amatissime figure inquietanti nascoste nelle inquadrature? Ebbene la risposta è sì, potrete notare volti o sagome durante lo svolgimento di una scena, tuttavia è difficile definirli 'fantasmi nascosti' dato che spesso e volentieri sono posizionati appositamente per essere notati (per preparare lo spettatore al racconto della loro storia di origine), dunque a differenza di Hill House non sarà necessario aguzzare particolarmente la vista per individuarli. A complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che molti personaggi principali sono in realtà dei fantasmi, cosa di cui il pubblico si renderà conto solo nell'episodio finale: anche loro potrebbero essere considerati come i 'fantasmi nascosti' di The Haunting of Bly Manor, sebbene Mike Flanagan li abbia nascosti in piena luce.

In definitiva si, anche in Bly Manor ci sono i famosi fantasmi nascosti di Hill House. Solo che sono stati nascosti in maniera molto diversa.

Per altri approfondimenti ecco la recensione di The Haunting of Bly Manor; inoltre, recuperate il nostro saggio di critica su Doctor Sleep, l'ultimo film di Mike Flanagan.