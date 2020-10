The Haunting of Bly Manor: Spieghiamo la storia di Hannah, personaggio di T'Nia Miller

Come avete letto nella nostra recensione di The Haunting of Bly Manor, la nuova serie scritta da Mike Flanagan ci introduce a dei nuovi ed interessanti personaggi. Scopriamo qualcosa di più sulle vicende di Hannah Grose.

La governante interpretata da T'Nia Miller è presente dalle prime puntate dello show, il suo comportamento ha però subito insospettito i fan, in particolare le continue visioni di crepe sui muri. Durante la quinta puntata della stagione, intitolata "L'altare dei morti", scopriamo che Hannah è in realtà morta, uccisa da Miles sotto il controllo di Peter, i due infatti hanno iniziato a litigare davanti ad un pozzo ed è a questo punto che il bambino decide di spingerla giù e l'ultima cosa che Hannah vede prima di morire è una crepa presente nel fondo del pozzo.

Hannah non sa di essere morta, a causa dell'improvvisa comparsa di Dani, che non le ha permesso di rivedere il suo corpo. Nonostante questo, il suo spirito sarà costretto a rimanere a Bly Manor, a causa della maledizione di Viola.

