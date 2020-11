The Haunting of Bly Manor, successo clamoroso: è tra le serie più viste su Netflix

The Haunting of Bly Manor è in cima alla classifica streaming di Nielsen per la settimana dal 12 al 18 ottobre, con oltre 1,8 miliardi di minuti di visione. La serie romantica/horror arriva dopo il successo di The Haunting of Hill House, ed era stata la serie numero 2 nella classifica della scorsa settimana.

Ha eliminato Schitt's Creek dal primo posto, la commedia aveva tenuto il primato per due settimane di seguito.

La classifica di Nielsen, che misura Amazon, Hulu e Disney+ insieme a Netflix, tiene traccia solo della visualizzazione attraverso un televisore negli Stati Uniti, definendo solo una piccola parte dei numeri dello streaming globale.



The Boys di Amazon, che era stato un pilastro della classifica nelle ultime settimane, alla fine è uscito dalla top 10. Il film originale Hubie Halloween, con Adam Sandler di cui potete leggere la nostra recensione, è finito al nono posto nella seconda settimana dalla sua uscita.



Ecco l'elenco completo, con il numero di episodi e i minuti totali di visione.

The Haunting of Bly Manor (9) 1.821 miliardi Schitt's Creek (80) 1.373 miliardi The 100 (100) 933 milioni The Office (192) 900 milioni Great British Baking Show (60) 674 milioni Criminal Minds (277) 647 milioni Grey's Anatomy (361) 629 milioni NCIS (353) 618 milioni Hubie Halloween (1) 608 milioni The Blacklist (152) 591 milioni





Il creatore di The Haunting of Bly Manor Mike Flanagan ha parlato dei fantasmi nascosti e del futuro della serie che ha ottenuto un successo globale e continua la sua ascesa al successo. Potete scoprire tutti i fantasmi nascosti di The Haunting of Bly Manor che siamo riusciti a trovare nel nostro approfondimento.