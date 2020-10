The Haunting of Bly Manor: ecco svelata la scioccante identità del narratore

The Haunting of Bly Manor, la nuova opera di Mike Flanagan da poco approdata su Netflix, è riuscita a conquistare sia il pubblico che la critica lasciando tutti con il fiato sospeso sino alle sue battute finali.

Il primo episodio ci mostra a sorpresa Carla Gugino che poi come scopriremo nell'episodio conclusivo è anche la narratrice della storia dell'istitutrice Dani Clayton e di Bly Manor. La sua vera identità resta però nascosta fino alla fine. La donna presente ed una cena di nozze, racconta semplicemente di essere un personaggio molto vicino a Dani Clayton e, alla fine scopriamo che altri non è che Jamie, la giardiniera della mansione, che può raccontare come i fatti siano realmente andati, in quanto vi ha assistito personalmente.

Carla Gugino ha rivelato di aver amato particolarmente questo ruolo, in primo luogo perchè nessuno ha saputo della sua partecipazione a The Haunting of Bly Manor fino a che la serie non è stata pubblicata su Netflix e poi perchè era l'unica a conoscenza di tutti i particolari della trama, ignorando però qualcosa di molto importante.

"In realtà è lei quella che è riuscita a sopravvivere a tutta questa esperienza ma, in effetti, non sa che Dani non l'ha mai lasciata. Quindi è quella che è in grado di sapere tutto, eppure, alla fine, ci rendiamo conto che non sa qualcosa di veramente fondamentale. E adoro quel piccolo momento così intimo", ha detto la Gugino, riferendosi al colpo di scena finale, che rivela la mano di Dani appoggiata sulla spalla di una Jamie addormentata.

