The Haunting of Bly Manor, terrore e morte nel trailer ufficiale della serie Netflix!

Come promesso dall'annuncio di questa mattina, il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di The Haunting of Bly Manor, nuova serie horror realizzata dal regista e sceneggiatore Mike Flanagan.

Sequel antologico dell'acclamata The Haunting of Hill House, Bly Manor promette una nuova storia di fantasmi in arrivo per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand a partire dal prossimo 9 ottobre. Il cast include Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith e Amelia Eve.

"I tuoi genitori ti amavano così tanto" avverte Dani Clayton, qui interpretata dalla straordinaria Victoria Pedretti di Hill House. "In un certo senso, saranno sempre qui." Parole più che mai vere, a quanto pare, e il trailer da brividi promette un Halloween coi fiocchi per tutti gli appassionati del genere horror.

Tutti gli attori coinvolti interpreteranno nuovi personaggi, con una storia che non avrà nulla in comune con quella di Hill House ed è stata liberamente adattata dal romanzo Giro di vite di Henry James. Come il creatore della serie Mike Flanagan ha spiegato in precedenza: “Abbiamo concluso tutte le trame di Hill House così come dovevano concludersi, e non c'era la necessità di rivisitare quei personaggi, nemmeno con dei camei".

